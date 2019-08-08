Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi
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Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi

5 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 2 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Ağcagüney Mahallesi'nde E.S'ye (54) ait eve operasyon düzenlendi.
Evde ve bahçede yapılan aramalarda 2 kilogram kubar esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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