Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı

02.03.2022 17:29
Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı

Samsun'da iki ayrı kişi, bir sosyal medya platformu üzerinden kendilerine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek para kazanma vaadiyle toplam 68 bin 399 TL dolandırıldı.

Samsun'da iki ayrı kişi, bir sosyal medya platformu üzerinden kendilerine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek para kazanma vaadiyle toplam 68 bin 399 TL dolandırıldı.

Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.A.(43) adlı kadın, arkadaşının çalınan Instagram hesabı üzerinden kendisine ulaşan kimliği belirsiz dolandırıcının çok para kazanacağı vaadiyle tuzağına düştü. Verilen hesaba para kazanma vaadiyle 47 bin 115 lira para yatıran S.A., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Alaçam ilçesinin Çeşme Mahallesi'nde ise F.B.(31) de yine arkadaşının çalınan Instagram hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düştü. F.B., arkadaşı sandığı dolandırıcının çok para kazanma vaadiyle verdiği hesaba 21 bin 284 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan F.B. de polise şikayette bulundu.

Meydana gelen 2 ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Türk Lirası, Instagram, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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