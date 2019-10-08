Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi
1 saat önce
Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri mantardan zehirlenen Fatma U.(54) ve Esranur U.(23) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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