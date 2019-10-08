Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri mantardan zehirlenen Fatma U.(54) ve Esranur U.(23) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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