Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi

1 saat önce

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da 2 kişi mantardan zehirlendi, System.String[]

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri mantardan zehirlenen Fatma U.(54) ve Esranur U.(23) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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