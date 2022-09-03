Olay, Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu. Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı. Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler - Son Dakika

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