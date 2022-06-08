Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E'nin arkadaşı E.P, pompalı tüfekle ateş ederek H.A.Ö'yü yaraladı. H.A.Ö. ise yanında bulunan tabancayla T.E'nin diğer arkadaşı E.G'ye ateş etti.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.