Samsun'da 2 kişinin silahlı yaralanmasına 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.B., A.C.İ., N.T. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. kafasından ağır yaralanırken, S.B. ise olayı hafif sıyrıkla atlattı. Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler kaçtı.

Samsun 'da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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