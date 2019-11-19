Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kanlı hesaplaşmaya 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kanlı hesaplaşmaya 3 tutuklama - Son Dakika

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kanlı hesaplaşmaya 3 tutuklama

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma sonunda 2 kişi silahla yaralanırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kanlı hesaplaşmaya 3 tutuklama, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma sonunda 2 kişi silahla yaralanırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, geçen Cumartesi günü adliye önünde karşılaşan Uğur E. (43) ile İskender B. arasında çıkan tartışmanın üzerine Uğur. E.(43) belinden çıkardığı silahla İskender B.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Yaralanan İskender B., 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Uğur E.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.


Olayın ardından Pazar gecesi tutuklanan Uğur E.'nin ağabeyi Hasan E. (54), Çeşme Mahallesi'nde İskender B.'ye ait birahaneye giderek iş yerinin içerisinde rast gele silahla ateş ederek tehditler savurdu. İş yeri çalışanlarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bacağına isabet eden kurşunla Hasan E. isimli şahıs yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili bir gün önce ayağından silahla yaralanan iş yeri sahibi İskender B. ve iş yerinde silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen iş yeri çalışanı Kemal D.'yi (46) olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Çıkan çatışma yaralanan Hasan E. polis ekiplerince çağrılan ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Çıkan çatışmada Hasan E.'yi bacağından vurduğu iddia edilen İbrahim T. (34) olay yerinden kaçtı.


Polisin dikkatinden kaçmadı, sokak köpeği havlayarak kaçan şüpheliyi ele verdi


Olay yerinden kaçan İbrahim T.'yi yakalamak için çevrede arama yapan polis ekipleri metruk bir binanın önünde sürekli havlayan köpekten şüphelendi. Bunun üzerine metruk binada arama yapan polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli İbrahim T.'yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İbrahim T. ve Kemal D., mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İş yeri sahibi İskender B.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
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