Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kullanıcı şahsa 13 kapsül sentetik ecza sattığı tespit edilen Y.K. ve F.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 103 adet sentetik ecza elde edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan Y.K. ve F.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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