Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun 'da 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

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