Samsun'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ve eşi serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili G.A. adlı kadın ile olay sırasında yanında bulunan kocası H.A. ve oğlu C.A. polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan kadın, kocası ve oğulları bugün Samsun Adliyesine sek edildi. Kadının oğlu C.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. G.A. tutuklanması talebiyle, eşi H.A. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, eşi H.A. ise adli kontrol talebi reddedilerek mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN