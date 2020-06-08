Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika

Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte 2 milyar lira değerindeki kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğini belirtti.

Demir, düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerinin 2020'de ihale edilerek inşaatına başlanacağını söyledi.

Canik ilçesi Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm projesinin Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğünce yapılacağını ifade eden Demir, "Yeni Mahalle'de 77 dönümlük rezerv alanda 2 Haziran'da Emlak Konut ihaleyi yaptı sözleşmeyi firmayla bitirdi. Şu anda orada inşaat başlıyor. 676 adet konut var. Bu inşaat devam ederken Canik'in diğer mahallelerindeki dönüşecek alanlardaki mülkiyetleri buraya kaydıracağız. 2021 yılının sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Bu proje muhtemel Canik'teki tüm dönüşümü sağlamış olacak." dedi.

Demir, Kıranköy Kentsel Dönüşümü Projesi'nin ihalesinin ağustosta yapılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orada da 1400'ün üzerinde konut yapılacak. Şu anda projeleri bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci ihaleye doğru götürüyor. Bu ayın içerisinde inşallah ihale günü alınacak. Muhtemelen ağustos ayından önce de oranın ihalesi gerçekleştirilmiş olacak. Oradaki alanımız 84 dönüm. Yol kenarına doğru ticari bölümleri var. Mimari olarak yoğunluğu az tuttuk. Projeyi ihale ettiğimizde bizim Samsun'un merkezindeki saydığımız mahallelerin tamamına doğru kentsel dönüşümü yukarıdan aşağıya yaygınlaştırarak geleceğiz. Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kadıköy, o bölgelerden aşağı görüşmeleri yaparak oralardan mülkiyetler taşıyacağız. Mülkiyet taşıdıkça, boşaldıkça mevcut mahallelerin üzerinde plan çalışmalarıyla, projelerle yaygınlaşacak. 2022 yılında bu 1400 konutun mahallelerdeki görüşmeleri ve taşınmasını inşallah bitirmiş olacağız."

" Türkiye'nin en modern sanayi sitesi Samsun'a yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentin içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir dışına taşınması için de ihale şartnamesini hazırladığını vurgulayan Demir, "Samsun'a 800 dönüm arazide yeni bir sanayi sitesi yapmak için planlarımızı tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır.Uygulama projeleri bitti. İncelemeleri de bitti. İhale yapılacak olan şartname ve son hazırlıklar da yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da acele kamulaştırma kararı imzalandı ve yayımlandı. Şu anda Toplu Konut İdaresi ile görüşüyoruz. Bize yetki verecekler. Yetki bu ay geliyor. Onlar adına kamulaştırma işlemlerini biz yapacağız. Eş değer zamanda da bu ay içerisinde ihale günü alınacak. Ağustos ayına kadar da inşallah oranın ihalesini bitirmiş olmayı umuyoruz. Bütün ticari, sosyal, ekonomik altyapısı son derece mükemmel. Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden bir tanesini Samsun'a kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı

Demir, Yeni Mahalle, Kıranköy ve Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşüm projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağını vurgulayarak, "Bu projeleri yalnızca 14 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Proje büyüklükleri ortada. Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde yatırım gelecek ve Samsun'daki belediyelerimizin cebinden bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır. Sanıyorum Samsun'un hayatına damga vuracak bir bakanımız olacak. Bu projelerin Samsun'u nereden nereye taşıdığının birlikte şahidi olacağız." diye konuştu.

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'den gelen teklifi elinin tersiyle itti Dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'den gelen teklifi elinin tersiyle itti         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 23:20:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]