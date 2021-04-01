Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Okul müdürü Mustafa Yiğit , yaşanan zorlu süreçte öğrencilerin yüzünü güldürmek ve güzel bir etkinlik düzenleyerek onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Samsun 'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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