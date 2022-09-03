Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

03.09.2022 16:13
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da 2 otomobil ve 1 akülü aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 otomobil ve 1 akülü aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Kent Ormanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli akülü araca arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracı kullanan kişi yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralandı. Bu sırada akülü araca çarpan otomobile de arkadan başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan akülü araç sürücüsü yaşlı adam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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