Kaza, Atakum ilçesi Kent Ormanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli akülü araca arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracı kullanan kişi yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralandı. Bu sırada akülü araca çarpan otomobile de arkadan başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan akülü araç sürücüsü yaşlı adam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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