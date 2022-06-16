Alaçam Adliyesi personelleri olduğu öğrenilen 57 HA 155 plakalı araçta bulunan sürücü İmehan G, Yeter Ç. (37), Elif Y. (34) ile diğer araçta bulunan sürücü Hakan K, Sedat Ç. (21) ve bebek İbrahim E. U. yaralandı.

Kaynak: AA

Tragger, Samsun, Sinop, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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