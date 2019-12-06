Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.

Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da görev yapan muvazzaf 2 rütbeli askeri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 asker Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporlarının alınmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Askerlerin Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında talimat sonucu gözaltına alındıkları öğrenildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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