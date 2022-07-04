SAMSUN'DA 2 SAATTE 12 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

SAMSUN'da 2 saat içinde 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalı denizde cankurtaranlar, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arkadaşlarını boğulmaktan son anda kurtaran yüzme antrenörü Gizem Sarısu, İstediğiniz kadar yüzme bilin, dalga çok çektiği için insanlara fazla açılmamalarını tavsiye ediyorum dedi.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Atakum ilçesi İncesu Plajı'na akın etti. Oluşan yoğun kalabalıktan bazı vatandaşlar sert dalgalara rağmen denize girdi. 2 saat içinde 12 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği plajda, cankurtaranlar zor anlar yaşadı. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve cankurtaranların müdahalesi sonucu 12 kişi de sudan çıkarıldı. ARKADAŞLARINI SON ANDA KURTARDI

Yüzme antrenörü Gizem Sarısu, Ben sahilde uzanıyordum. Orada bir telaş olduğunu fark ettim. Neslihan isimli arkadaşımın boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya girdim. Birini kurtarırken diğer arkadaşımın çırpındığını gördüm. Zaten o panikle ilk önce ambulansı aramıştım. Cankurtaranlar da sağolsun oradaydı o sırada. Çıkarıldıklarında çok şükür bir şeyleri yoktu. Sakin kalmış ve çok fazla su yutmamışlardı. Direkt olarak koma pozisyonuna aldık ve peşine ambulans gelerek ilkyardımda bulundular. Böyle dalgalı havalarda Karadeniz'e girilmesine karşıyım. İstediğiniz kadar yüzme bilin, dalga çok çektiği için fazla açılmamalarını tavsiye ediyorum dedi. UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Üst üste boğulma tehlikesi olayının yaşanmasının ardından, ekipler vatandaşları denize girilmemesi konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen denize girmeye devam etti. Hastanede tedavisi devam eden 1 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.