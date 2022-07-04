SAMSUN'DA 2 SAATTE 12 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SAMSUN'DA 2 SAATTE 12 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

04.07.2022 11:46

SAMSUN'da 2 saat içinde 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

SAMSUN'da 2 saat içinde 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalı denizde cankurtaranlar, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arkadaşlarını boğulmaktan son anda kurtaran yüzme antrenörü Gizem Sarısu, İstediğiniz kadar yüzme bilin, dalga çok çektiği için insanlara fazla açılmamalarını tavsiye ediyorum dedi.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Atakum ilçesi İncesu Plajı'na akın etti. Oluşan yoğun kalabalıktan bazı vatandaşlar sert dalgalara rağmen denize girdi. 2 saat içinde 12 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği plajda, cankurtaranlar zor anlar yaşadı. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve cankurtaranların müdahalesi sonucu 12 kişi de sudan çıkarıldı. ARKADAŞLARINI SON ANDA KURTARDI

Yüzme antrenörü Gizem Sarısu, Ben sahilde uzanıyordum. Orada bir telaş olduğunu fark ettim. Neslihan isimli arkadaşımın boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya girdim. Birini kurtarırken diğer arkadaşımın çırpındığını gördüm. Zaten o panikle ilk önce ambulansı aramıştım. Cankurtaranlar da sağolsun oradaydı o sırada. Çıkarıldıklarında çok şükür bir şeyleri yoktu. Sakin kalmış ve çok fazla su yutmamışlardı. Direkt olarak koma pozisyonuna aldık ve peşine ambulans gelerek ilkyardımda bulundular. Böyle dalgalı havalarda Karadeniz'e girilmesine karşıyım. İstediğiniz kadar yüzme bilin, dalga çok çektiği için fazla açılmamalarını tavsiye ediyorum dedi. UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Üst üste boğulma tehlikesi olayının yaşanmasının ardından, ekipler vatandaşları denize girilmemesi konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen denize girmeye devam etti. Hastanede tedavisi devam eden 1 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: DHA

Güneşli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA 2 SAATTE 12 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: SAMSUN'DA 2 SAATTE 12 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement