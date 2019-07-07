Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen C.G. ve A.B.'yi bir aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 adet ecstasy hap, 59 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 415 TL ele geçirildi. A.B.'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 6,21 gram esrar maddesi ve 486 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap bulundu. Zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]