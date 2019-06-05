Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
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Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
'da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesinin Sarıdibek Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıllık evli olduğunu öğrenilen 20 yaşındaki Halime Sicim evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı bulunduğu yerden indirilen Halime Sicim'in öldüğü tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN
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