3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

19.08.2022 14:37
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da 2 yolcu minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 yolcu minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun Valilik Binası arkasında bulunan Fuar Caddesi üzerinde saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Hatipoğlu'nun kullandığı OMÜ-Samsun hattında çalışan 55 M 1220 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan 60 AAL 720 plakalı Murat Dönmez idaresindeki otomobile ve aynı güzergahta park halinde olan Eren Özkan idaresindeki 55 M 1059 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, 60 AAL 720 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan bir kadın başından yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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