Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, C.H'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Samsun 'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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