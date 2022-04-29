Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi - Son Dakika
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Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi

29.04.2022 09:30
Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi

Samsun'un Havza ilçesinde 200 gram ekmek, 3 liradan satılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde 200 gram ekmek, 3 liradan satılacak.

Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan ve uygulamaya başlanan yeni tarifeye göre, 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artırılarak 3 liraya çıkarıldı.

Fırın sahibi Bülent Yılmaz, artan un ve diğer girdilerdeki maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un, elektrik, doğal gaz fiyatları arttı. Asgari ücret yükseldi. Girdiği maliyetlerimiz çok arttı." dedi.

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Esnaf Odası, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi - Son Dakika
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