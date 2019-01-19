Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2018'de 26 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

Samsun'da 2018'de 26 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

1 saat önce

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünce 2018 yılında 26 bin 155 kişi işe yerleştirildi.

Samsun'da 2018'de 26 Bin Kişi İşe Yerleştirildi, System.String[]
İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünce 2018 yılında 26 bin 155 kişi işe yerleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; işe yerleştirme oranında belirlenen hedefin yüzde 118 üzerine çıkıldı. Buna göre Samsun'da İŞKUR tarafından 2018 yılında 22 bin 110 kişinin işe yerleştirilmesi hedeflenirken bu hedefin yüzde 118 üzerine çıkılarak 26 bin 155 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

"157 bin 830 kişiyle görüşüldü"

Danışmanlık kapsamında ise 157 bin 830 kişiyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşme gerçekleştirenlerden 2 bin 415'inin engelli, 4 bin 61'inin ise uzun süreli işsiz olması dikkat çekti. Mesleki Eğitim Kurslarında 2 bin 741 kursiyer eğitim görürken, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarında ise bin 66 kursiyer eğitim görüyor. İşbaşı Eğitim Programı'nda da hedefin üzerine çıkıldı. Bu program kapsamında koyulan hedef 9 bin 200 olurken gerçekleştirilen hedef ise 10 bin 776 kişi oldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

İŞKUR, Samsun, Güncel
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