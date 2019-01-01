Samsun'da 2018'in Son Trafik Kazası
1 saat önce
Samsun'da 2018'in son trafik kazasında bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü.
Samsun'da 2018'in son trafik kazasında bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Samsun Canik ilçesi Blediyeevleri viyadük üstünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semanur K. (25) idaresindeki 37 SP 485 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Semanur K. kazayı yara almadan atlattı. Bayan sürücü kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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