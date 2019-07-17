Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2019 yılı fındık rekolte tahmini çalışmaları tamamlandı
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Samsun'da 2019 yılı fındık rekolte tahmini çalışmaları tamamlandı

3 saat önce

2019 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda komisyon üyelerinin katılımı ile 24 Haziran-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlandı.

Samsun'da 2019 yılı fındık rekolte tahmini çalışmaları tamamlandı, System.String[]
2019 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda komisyon üyelerinin katılımı ile 24 Haziran-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlandı.

Fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre 13 fındık ilçesinde belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerde tespit edilen fındık bahçelerinde, işaretlenen dallarda çotanak sayımları yapıldı. Komisyon üyelerinin arazi çalışmaları sonucunda elde ettikleri veriler esas alınarak fındık rekolte tahmini çalışmaları çotanak sayımı esasına göre gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay başkanlığında, 12 Temmuz'da yapılan toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmek üzere, rekolte tahmini çalışmaları tamamlanmış ve komisyonca karara bağlandı. Ay, komisyon üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik ürün olan fındıkta rekolte çalışmalarının çok önemli olduğunu ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Arazide yapılan çalışmalara ayrıca, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri katıldı. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
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