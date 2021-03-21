Samsun'da 2020'de 21 bin 487 gıda ve yem kontrol denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde il genelinde 21 bin 487 gıda ve yem kontrol denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020 yılı içerisinde İlimizde faaliyet gösteren 13 bin 34 adet gıda ve yem işletmesine yönelik olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli toplam 169 adet Gıda Kontrol Görevlisiyle bu işletmelere yönelik olarak toplam 21 bin 487 adet denetim yapılmıştır. Yapılan tüm bu denetimler neticesinde 821 adet gıda ve yem numunesi alınarak, uygunsuzluk görülen 135 adet işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplam 1 milyon 355 bin 47 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Sağlıklı gıda arzının sağlanması için denetimlerin sürdüğünü belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığının korunması, halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması, tarladan sofraya güvenilir gıda zincirinin bozulmadan piyasaya arzı, hayvancılık ve su ürünleri üretim faaliyetlerinde standartlara uygun ve güvenilir yem üretimi/piyasaya arzı amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli personel tarafından 7/24 her türlü denetim faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın Alo Gıda 174 ihbar Hattı ve diğer ihbar ve şikayetlerine istinaden kontrol ve denetim hizmetleri sürdürülmektedir. 2020 yılı içerisinde ilimizde 847 bildirim alınmış olup, Gıda Kontrol Görevlilerimizce yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 47 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Gıda ve yem konusunda il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 169 denetim personelimiz dışında özellikle tüketicilerimizin de her birisi birer denetçidir. Tüm vatandaşlarımız görmüş oldukları aksaklıkları Alo 174 gıda hattına müracaatta bulunarak bildirebilirler. Ekiplerimiz, gıda üreten, toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik olarak 'maske, mesafe ve temizlik' konusunda da özverili bir çalışma sergilemekte olup, 2020 yılı gıda ve yem kontrol hizmetlerinde ülkemiz genelinde ilk sıralarda yer almayı başarmıştır" dedi. - SAMSUN