Samsun'da 2020 yılı Haziran ayında 3 bin 359 konut satıldı - Son Dakika

Samsun'da 2020 yılı Haziran ayında 3 bin 359 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun'da konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun'da konut satış istatistiklerini açıkladı. Samsun'da 2020 yılı Haziran ayında 3 bin 359 konut satıldı.

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Türkiye genelinde 2020 yılı Haziran ayında 190 bin 012 konut satıldı. 3 bin 359 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,8'i Samsun'da gerçekleşerek en çok konut satışı yapılan iller arasında 15. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu.


Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bin 940 olarak gerçekleşti


TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı bin 940 olarak gerçekleşti. Samsun'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarda yüzde 57,8 ile 19. sırada yer alırken Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 1,9'luk pay ile 14. sırada kendine yer buldu.


Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 419 konut el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 42,2 oldu. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,6'lık pay alarak 20. sırada yer aldı. Samsun'da 3 bin 359 konut satışının, bin 366'sı ilk satış, bin 993'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2020 yılı Haziran ayında 3 bin 359 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi
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