Samsun'da 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 21 kilo 650 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Alaçam ilçesi Toplu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 21 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda, ikamet sahibi E.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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