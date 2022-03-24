Samsun'da 21 kırsal mahallenin kullandığı yol çöktü - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde 21 kırsal mahallenin kullandığı grup yolu yaşanan heyelan sonucu çöktü. Afet riski sebebiyle yol ulaşıma kapatılırken, bölge sakinleri ulaşımın güçleştiğini belirterek çözüm istedi.

Samsun, son dönemlerin en etkili kar yağışını yaşadı. Ocak ayında etkili olan kar yağışı Mart ayında geri geldi. Samsun'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı yüzde yüz doluluğa ulaştı. Kuraklık tehlikesini bir süre için rafa kaldıran yağışlar, kimi yerlerde toprak kaymalarını da beraberinde getirdi. Çakmak Barajı'nın yakınında bulunan köyler de bundan nasibini aldı.

Çakmak Barajı yakınında bulunan 21 kırsal mahallenin kullandığı yol yaşanan heyelan sonucu çöktü. Heyelanda yolun bazı bölümleri aşağı kaydı. Afet riski sebebiyle güvenlik tedbiri alınarak yol ulaşıma kapatıldı. Çevre sakinleri yaşanan heyelanın sebebi olarak barajdaki doluluğun normalden daha yukarıda olmasını gösterdi. Yolun kapatılmasının burayı kullanan okul servisleri, minibüs hatları ve işe gidip gelenlerin ulaşımını güçleştirdiğini savunan halk, duruma çözüm istedi.

Son 35 yılın en etkili yağışı

Vatandaşların yolun tekrar açılması isteğini dile getiren Yukarı Ağcagüney Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldız, "Burada Samsun'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı bulunuyor. Kar yağdı baraj doldu. Şu an su seviyesi normalinden 50-60 metre daha yukarıda. 21 kırsal mahallenin kullandığı bir yol burası. Burada karakolumuz var. Taşımalı sistem okulumuz var. Lise, ortaokul, ilkokul var. Burada hatlı çalışan 6 tane minibüs var. Bu yol onların güzergahı. Şu anda bu yol kapalı. Bu yolumuzun geçişe yeniden açılmasını istiyoruz. Herkes işine gitsin gelsin. Bu kapanan güzergahta 120 tane hane var. Bunlar ne olacak? Burası eskinin beldesi. Küçük bir yer değil. Daha önce hiç böyle kapanmamıştı. Burayı doldurmuşlardı yapmışlardı. İlk defa bu kadar büyük heyelan oldu. İlk defa da bu kadar yağış aldı. Böyle bir yağış en son 1987 kışında olmuş, büyüklerimiz öyle söylüyor. Yetkililer ile durumu görüşeceğiz. Onlar ne düşünüyorlar öğreneceğiz. Bu yolu kapatmak çare değil" dedi. - SAMSUN