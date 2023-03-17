Samsun'da 21 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 21 yaşındaki genç ölü bulundu

17.03.2023 09:47
Samsun'da 21 yaşındaki genç ölü bulundu

Samsun'da 21 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 21 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğrikum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Atsan (21) Watsaptan aile grubuna "Hakkınızı helal edin" diye mesaj attı. Bunun üzerine mesajı gören yakınları Atsan'ı aramaya çıktı. Alihan Atsan'ın yakınları, genci korkuluklara iple asılı halde buldu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alihan Atsan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 21 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 21 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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