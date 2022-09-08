Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

08.09.2022 22:23

Samsun'un İlkadım ilçesinde yola mazot dökülmesi sebebiyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kayarak zincirleme kaza meydana geldi.

Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı

23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 18 KİŞİ YARALANDI

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
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Son dakika haber! YOLA YAKIT AKTI, 23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 9 YARALI Son dakika haber! YOLA YAKIT AKTI, 23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 9 YARALI Son dakika haberleri... Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 9 yaralı Son dakika haberleri... Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 9 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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