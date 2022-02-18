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Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

18.02.2022 12:45
Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı buldu.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 233 bin 660 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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