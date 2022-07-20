Adreste arama yapan ekipler, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi, 40 bin 600 doldurulmuş makaron sigara, 198 bin 800 bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, 122 adet 1 kilogramlık sahte bandrollü tütün ve 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 239 bin 400 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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