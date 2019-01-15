Son Dakika Haberleri: Samsun'da 24 Bin Kilogram Hamsiye El Konuldu

Samsun'da 24 Bin Kilogram Hamsiye El Konuldu

27 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında avlanan ve boy yasağına uymayan 2 balıkçı teknesinde bulunan 24 bin kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

Samsun'da 24 Bin Kilogram Hamsiye El Konuldu, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesi açıklarında avlanan ve boy yasağına uymayan 2 balıkçı teknesinde bulunan 24 bin kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesi açıklarında avlanan iki balıkçı teknesinde denetim yaptı.

Küçük olarak avlandığı belirlenen 24 bin kilogram hamsiye el koyan görevliler, tekne sahiplerine 14 biner lira idari para cezası uyguladı, teknelerin de 1 ay avda kullanılmasını yasakladı.

Yaklaşık 360 bin lira değerindeki hamsi, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz'de avlanan balıkçılara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, balıkçıları yasaklara uymaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Terme, Samsun, Güncel
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