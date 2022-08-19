Samsun'da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu

19.08.2022 17:20
Samsun'da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 24 yaşındaki genç evlerinde kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 24 yaşındaki genç evlerinde kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Murat Can E., yakınları ve evinin kapısının arkasındaki doğalgaz borusuna elektrik kablosu ile asılı halde bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.Eve giden polis ve sağlık ekipleri Murat Can E.'nin ölmüş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Murat Can, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 24 yaşındaki genç evinde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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