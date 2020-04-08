Samsun'da 25 bin 250 adet maske ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bir depoya yapılan baskında 25 bin 250 adet maske ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında 25 bin 250 adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili Sağlık Müdürlüğü idari işlem yaparken, polis de 'stokçuluk' yönünden adli işlem başlattı. İfadesi alınan bir kişi serbest bırakıldı - SAMSUN