Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi

30.03.2022 11:52
Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi

Samsun'da okul servis araçları ve şoförler üzerinde yapılan denetimlerde 25 servis aracı trafikten men edilirken, 169 okul servisi aracı ve şoförüne de 65 bin 427 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'da okul servis araçları ve şoförler üzerinde yapılan denetimlerde 25 servis aracı trafikten men edilirken, 169 okul servisi aracı ve şoförüne de 65 bin 427 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri tarafından okul servis araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği esasları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan trafik denetimlerinde; toplam 8 bin 191 okul servis aracı kontrol edildi, 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı, 25 okul servis aracı trafikten men edildi ve 5 bin 431 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi.

Denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, resmi ve özel okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının sıfıra indirilmesi ve geleceğin teminatı çocukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması için yürütülen denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servis araçlarıyla ilgili en küçük ihmal ve dikkatsizliğin kötü sonuçlara yol açtığını belirterek, servis şoförlerinin araçlarının bakımını mevzuat çerçevesinde aksatmadan zamanında yapması, seyir halindeyken ve öğrencileri indirip-bindirirken dikkatli olmasının bu konudaki en önemli tedbir olacağını söyledi. - SAMSUN

Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi

YORUMLAR
500
300 çocuğa 120 milyon liralık burs fırsatı... SEY Vakfı burs başvuruları başladı 300 çocuğa 120 milyon liralık burs fırsatı... SEY Vakfı burs başvuruları başladı Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi

Para Cezası, Türk Lirası, Samsun, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 25 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement