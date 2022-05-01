Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

01.05.2022 17:49
Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 251 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili U.K., H.İ., G.İ., M.D. ve O.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika
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