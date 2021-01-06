Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor - Son Dakika

Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor

06.01.2021 15:07
Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 24, Alaçam ilçesinde de 2 kırsal mahalleyi arıtılmış içme suyuna kavuşturacak 6 milyon liralık yatırım olan "Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi" tamamlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 24, Alaçam ilçesinde de 2 kırsal mahalleyi arıtılmış içme suyuna kavuşturacak 6 milyon liralık yatırım olan "Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi" tamamlandı.

Bafra'nın kırsal bölgelerinde uzun yıllardır süren içme suyu sorunu tarihe karışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) inşa ederek testlerini yaptığı Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, hizmete girmek için gün sayıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önem verdiği 6 milyon TL'ye mal olan yatırımın test çalışmaları tamamlandı. 26 mahallede yaşayan yöre halkının arıtılmış içme suyu hasretini bitirecek tesisin açılışını yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir gerçekleştirecek.

Saniyede 40 litre su akacak

Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy Mahallelerinin içme suyu problemini çözen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi ile okullar ve karakollar dahil musluklardan saniyede 40 litre su akacak.

Test çalışmaları tamamlandı

Bölgenin su alma yapısındaki sorunları çözen SASKİ, Azay, Boğazkaya, Kuşlağan, Kozağzı, Eldavut, Gökçesu, Barış ve Kamberli Mahallelerinin şebeke hatlarını da yeniledi. Toplam 19 adet içme suyu deposu inşa edildi.

"Su olmazsa olmazdır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin tamamlandığını belirterek, yakında açılışını gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. 26 mahallenin içme suyu sorununu çözen SASKİ yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Başkan Demir, "Su hayattır ve en büyük ihtiyaçtır. Dolayısıyla su sorunu çözülmeden yapılan hiçbir yatırımın ve hizmetin kıymeti harbiyesi olamaz. Bafra'nın kırsal bölgelerinde yaşayan halkımız uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. Göreve gelir gelmez halkımızın su özlemini gidermek için kollarımızı sıvadık. Çok şükür arıtma tesisimiz hizmete hazır hale geldi" dedi.

"Memba kalitesinde su içilecek"

2023'e kadar Samsun'un 946 mahallesindeki yol ve içme suyu sorununu mutlaka çözeceklerini dile getiren Başkan Demir, "31 Mart seçimlerinde halkımıza söz verdik. Kırsal mahallelerimizin tümünde alt yapı sorunu Allah'ın izniyle kalmayacak. Türkiye'de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Tarım ilçesi Bafra'da sulama suyu varken içme suyu sorunu olamazdı. İçme suyu sıkıntısını 2021 yılında bitiriyoruz. İçme suyunu sondaj ve münferit kaynaklardan temin eden halkımıza inşa ettiğimiz Hacıoğlu Arıtma Tesisi ile memba kalitesinde kesintisiz su içireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor
Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor
Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor

İçme Suyu, Yatırım, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor - Son Dakika


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