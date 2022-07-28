Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu

28.07.2022 13:45
Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu

Samsun'da 26 yaşındaki bir genç anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 26 yaşındaki bir genç anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ersin K., evinde anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Ersin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu - Son Dakika
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