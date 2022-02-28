Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

28.02.2022 16:33
Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yakalanan 1 araçta yapılan aramada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza elde edildi. Konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

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Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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