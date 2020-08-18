Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 27 kilo 225 gram eroin ile yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda menemencilerde mola veren bir otomobile yaptıkları operasyonda 55 paket halinde 27 kilo 225 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili Van'dan geldikleri öğrenilen Fevzi T. (57) ve Abdulhadi K.(57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Kavak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN