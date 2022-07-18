Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu

18.07.2022 14:03
Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu

Samsun'da 27 yaşındaki genç evine uzak bir yerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 27 yaşındaki genç evine uzak bir yerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Boyalı Mahallesi Çukurun Doruğu mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Nevzat Yavan'dan haber alamayan yakınları kaybolduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılar arama çalışması sonucu Nevzat Yavan evine uzak bir mesafede ormanlık alanda ağaca iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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