Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Boyalı Mahallesi Çukurun Doruğu mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Nevzat Yavan'dan haber alamayan yakınları kaybolduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılar arama çalışması sonucu Nevzat Yavan evine uzak bir mesafede ormanlık alanda ağaca iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu - Son Dakika

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