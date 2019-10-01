Son Dakika Haberleri: Samsun'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Samsun'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

57 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Samsun'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afyonkarahisar, Burdur, Samsun, Bafra, Giresun, Bulancak ve Görele'de "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan Dilber Y. (27) yakalandı.

Gözaltına alınan kadının hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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