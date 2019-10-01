Samsun'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afyonkarahisar, Burdur, Samsun, Bafra, Giresun, Bulancak ve Görele'de "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan Dilber Y. (27) yakalandı.

Gözaltına alınan kadının hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilber Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.