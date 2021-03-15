Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede - Son Dakika

Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
15.03.2021 13:04
- Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede Samsun'da 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar para ile yakalanan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
- Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
SAMSUN - Samsun'da 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar para ile yakalanan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mesut Karakoç isimli şahsı 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1050 TL para ile yakaladı. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı Otomobil kumsala uçtu, vatandaşlar sürücüyü boşverip hatıra fotoğrafı çektirdi YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu