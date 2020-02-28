Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği

6 saat önce

Düve alım destekleri için yapılan başvuruları değerlendirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun genelinde 28 hayvan yetiştiricisine 168 hayvan alımı için yüzde 40 hibe desteği verilmesi onaylanmıştır" dedi.

Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği, System.String[]

Düve alım destekleri için yapılan başvuruları değerlendirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun genelinde 28 hayvan yetiştiricisine 168 hayvan alımı için yüzde 40 hibe desteği verilmesi onaylanmıştır" dedi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarımsal Desteklemelerin Hayvancılık Destekleri kapsamında yapılması planlanarak 2019 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereğince Düve Alım Desteklemesi için gelen başvurular değerlendirilmiş ve bu bağlamda ilimiz genelinde 28 yetiştiricisine 168 hayvan alımı için yüzde 40 hibe desteği verilmesi onaylanmıştır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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