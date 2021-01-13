Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde 28 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir barakada yaşayan Nazlı Ş, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra fenalaştı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nazlı Ş'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Kadının cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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