Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika

Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

13.01.2021 16:21
Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde 28 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 28 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir barakada yaşayan Nazlı Ş, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nazlı Ş'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Samsun, Alkol, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika


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