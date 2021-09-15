Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Fatih Menkeş (29) idaresindeki 52 DC 569 plakalı cip, Samsun- Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde, Cüneyt Akın'ın kullandığı 28 NM 055 plakalı otobüsle çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen cip, İsmail Karakuş (37) yönetimindeki 55 JM 472 plakalı minibüse vurdu. Kazada, sürücülerden Menkeş ve Karakuş ile araçlardaki Emir Yeniay (20) ve Furkan Güral (26) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Menkeş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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