Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

07.04.2022 17:46

Son dakika haber: Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kemal Kurtkaya idaresindeki 55 SC 316 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve refüjü sulayan Ahmet Öztürk yönetimindeki 55 BC 316 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait sulama tankerine arkadan çarptı. Niyazi Öksüz idaresindeki 55 APC 19 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptı. Zincirleme kazada minibüsün sürücüsü Ali Kemal Kurtkaya yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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