Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı

27.07.2022 20:22
Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Sezgin Y. idaresindeki 34 SD 9128 plakalı otomobil önünde seyir eden Hayri İ. yönetimindeki 55 LY 138 plakalı öğrenci servisine arkadan çarpıp yolun sağındaki su kanalına girdi. Otomobilin arkadan çarptığı öğrenci servisi minibüs de savrularak önünde seyreden Adem Tokoğlu idaresindeki 55 VH 712 plakalı 112 Acil Servise ait ambulansa arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü olan polis memuru Sezgin Y. ile yanında olan polis memuru akrabası Asım Y. ile öğrenci servisi şoförü Hayri İ. ile öğrenci servisinde bulunan öğrenci Ulus Efe A., babası Engin A. ile okul personelleri Şebnem E., Enise D., Azra B. ve Tutku D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurları Asım Y.'nin Tunceli'de, Sezgin Y.'nin ise Diyarbakır'da görev yaptıkları ve Samsun'a izne geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da zincirleme kaza: 2'si polis 9 yaralı - Son Dakika
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